افتتاح قسم عناية جراحة القلب للأطفال بمستشفى المنصورة العام

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه فريق من الطب العلاجى بالمديرية بجولة تفقدية بمستشفى المنصورة العام الجديد ،حيث تفقد التطورات الجديدة بقسم عناية جراحة القلب والصدر للاطفال حيث تم تجهيزها بالكامل بداية من البنية التحتية للقسم ورفع كفاءة غرفة العناية والفرش والمعدات اللازمة وهى من الخدمات الجديدة التى ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للأطفال حيث ضمت 7 أسرة عناية اطفال بتجهيزاتها التى تشمل أجهزة التنفس الصناعى وأجهزة المونيتور ووصلة الغازات.

و أشاد بالتطويرات التى تمت بالقسم ووجه سيادته الشكر لأعضاء المجتمع المدنى على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية كما قام بجولة تفقدية على بغض أقسام المستشفى منها الاستقبال و العيادات الخارجيه ومعمل ال PCR للاطمئنان على سير العمل.

الجدير بالذكر أن المجتمع المدنى تبرع بحوالى 3.5 مليون جنيه لرفع كفاءة جناح العناية وتطويره وتجهيزه بالأسرة والأجهزة والمعدات اللازمة.