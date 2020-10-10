اعترافات صاحبة صفحة دعارة: الاتفاق على الفلوس للقاء الحرام عبر الشات

كتب محمود عبد الراضي

اعترفت سيدة باستقطابها لراغبي المتعة الحرام عبر الفيس بوك، لممارسة الأعمال المنافية مقابل الأموال، وذلك بعد إنشائها صفحات على منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن، ونشر صور وفيديوهات اباحية لإغراء الزبائن.

وقالت المتهمة ـ في التحقيقات الأولية ـ إنها تتفق مع الزبائن عبر "الشات" على الأمور المادية، ثم تحدد مكان للقاء الحرام.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب، نجحت في ضبط سيدة بالقاهرة لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، وجود صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة وإستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين أنها "سيدة - مقيمة ببنى سويف" ، وعثر بحوزتها على "هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.