اليوم السابع
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استراليا تعلن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثالث

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:56 ص
استراليا تعلن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثالث سيدنى _أستراليا
رويترز

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أعلنت أستراليا عدم تسجيل أى وفيات بفيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالى، اليوم، السبت، لكن مدينة ملبورن التى تعد بؤرة تفشى الفيروس فى استراليا ، تواجه عزلا عاما مطولا، حيث ما زال عدد الإصابات الجديدة يتجاوز العدد المستهدف لإعادة الفتح.
 
وسجلت ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا 14 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك متوسط الإصابات خلال أسبوعين إلى 9.5 وهو ما يزيد مرتين عن العدد المستهدف لتخفيف القيود في عاصمتها ملبورن في غضون ثمانية أيام والذي يقل عن خمسة.
 
وقالت حكومة الولاية إنه فور تحقيق العدد المستهدف سترفع جميع القيود المفروضة على مغادرة المنازل بالإضافة إلى السماح بالتجمعات العامة لأكثر من عشرة أشخاص وبعض الزيارات المنزلية وتناول الطعام في الهواء الطلق وإعادة فتح جميع المتاجر.
 
لكن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز بدد الآمال في تخفيف واسع النطاق.
 
وقال أندروز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "أعتقد أنه من غير المرجح أن نتمكن من اتخاذ خطوات كبيرة كما كنا نأمل يوم الأحد المقبل" ، لكنه رفض التعليق على القيود التي قد يتم رفعها.
 
وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكانا ثلاث حالات إصابة جديدة اليوم، السبت، بينما سجلت ولاية كوينزلاند حالة واحدة جديدة. وتجاوزت الحصيلة على الصعيد العام 27200 إصابة و897 حالة وفاة ، وهو عدد يقل كثيرا من معظم الدول الغنية. وسجلت نيوزيلندا المجاورة أربع حالات جديدة اليوم السبت كلها لمسافرين في الحجر الصحي

أستراليا

وفيات

فيروس كورونا

مدينة ملبورن

تفشى الفيروس

عدد الإصابات

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