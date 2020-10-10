استجابة لـ"سيبها علينا".. هانى الناظر يستقبل الشقيقين المصابين بمرض جلدى نادر

أمنية فايد

فى استجابة لما نشر بخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين قام الدكتور "هانى الناظر" استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق باستقبال حالة الشقيقان اللذان يعانيان من مرض جلدى والذى سبق ونشر موقع اليوم السابع مناشدة من والدهما تحت عنوان "شقيقان بالإسكندرية يعانيان من مرض جلدى نادر تسبب فى معاناتهما بمشاكل فى العينين".

وقال الدكتور "هانى الناظر" لـ"اليوم السابع": "حالة الشقيقان يطلق عليها اسم طفل القمر أو جفاف الجلد وهو مرض وراثى يولد به الطفل ومن السبب فيه هو زواج الأقارب، ويعتبر هذا المرض مدمر على كل أعضاء الجسم بمرور الوقت، ويصعب على المصابى به التعرض للشمس حتى لا يتحول المرض إلى سرطان جلدى".

وأضاف: "قمت باستقبال العديد من الحالات مثلهم فهناك عدد لا بأس به فى مصر مصابين به وأقوم باستخدام برتوكول علاج قوى يقلل من انتشار المرض وتأثيره على باقى أعضاء الجسم وسيتم كل شئ على نفقتى".

وتأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".