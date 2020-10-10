ارتفاع حالات الإصابة بـ Covid-19 بين أصحاب البشرة البيضاء

كتبت نهير عبد النبى

أظهرت بيانات رسمية أن حالات الاصابة بكوفيد 19 ارتفعت بشكل كبير بين أصحاب البشرة البيضاء فى انجلترا، والذين يشكلون 80 في المائة من السكان بأكثر من مرتين ونصف في الأسبوعين الماضيين.

ووجد تقرير للصحة العامة في إنجلترا أن الحالات ارتفعت من 37.3 لكل 100 ألف شخص إلى 97 في الأسبوعين حتى 4 أكتوبروهي تمثل أكبر زيادة بين أي مجموعة عرقية في البلاد.

لا تزال معدلات الإصابة بفيروس كورونا أعلى في الأقليات العرقية ، لكنها تمثل نسبة أقل بكثير من الجمهور، على سبيل المثال ، لا يزال الفيروس أكثر انتشارًا بين الباكستانيين، الذين يسجلون 254.2 إصابة كل أسبوع لكل 100 ألف شخص، بزيادة 20 في المائة في نفس الفترة الزمنية.

وارتفع المعدل بين الهنود بنسبة 62 في المائة ، من 93.1 إلى 150.9 لكل 100 ألف ، وبالنسبة للآسيويين الآخرين فقد ارتفع بنسبة 63 في المائة ، من 69.9 إلى 113.9 لكل 100 ألف.

ارتفع معدل اصحاب البشرة السمراء بنسبة 72 في المائة ، من 41 إلى 70.7 لكل 100 ألف. وفي المجموعات المختلطة / متعددة الأعراق ، كان هناك ارتفاع بنسبة 250 في المائة من 45.1 إلى 77.6 لكل 100 ألف.

ووجدت أن المجموعة ليس لديها مخاطر أعلى من دخول المستشفى ، ولكن بمجرد دخول المستشفى ، اقترح علماء كينجز كوليدج لندن أن لديهم مخاطر أعلى للوفاة، ووجدت الدراسة أيضًا أن اصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة بثلاث مرات لدخول المستشفيات من البيض إذا أصيبوا بالفيروس. لكن معدلات بقائهم على قيد الحياة لم تكن مختلفة عن تلك الخاصة بالبيض.

أجريت الدراسة على 1827 بالغًا جاءوا إلى مستشفى كينغز مصابين بفيروس كورونا بين مارس وبداية يونيو،وكان من بين هؤلاء 48 في المائة من اصحاب البشرة البيضاء ، و 34 في المائة من اصحاب البشرة السمراء ، و 5.6 في المائة من الآسيويين.

وقال المؤلف الرئيسي الأستاذ أجاي شاه إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى وجود عامل "بيولوجي" محتمل في كيفية استجابة الناس لفيروس كورونا، وقال:"بالنسبة للمرضى اصحاب البشرة السمار ، قد تكون المشكلة هي كيفية منع تطور العدوى الخفيفة، بينما بالنسبة للمرضى الآسيويين، قد تكون كيفية علاج المضاعفات التي تهدد الحياة.