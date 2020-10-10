اليوم السابع
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ارتفاع أسهم منتجى القنب فى البورصة الأمريكية بسبب مناظرة بنس وهاريس

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:03 ص
ارتفاع أسهم منتجى القنب فى البورصة الأمريكية بسبب مناظرة بنس وهاريس بورصة نيويورك - أرشيفية
وكالات

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ارتفعت أسهم كبار منتجي القنب فى الولايات المتحدة، بعد أن قالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، في مناظرتها مع مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، إنه سيتم إلغاء تجريم النبتة على المستوى الفيدرالى فيما لو تولى جو بايدن زمام السلطة.
 
وأكدت هاريس في المناظرة، إنها ستقوم إلى جانب المرشح الديمقراطى للرئاسة، جو بايدن، بمحو السجلات الجنائية للأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالماريوانا فى الماضى.
 
وارتفعت أسهم مؤشر القنب "MJ ETF MJ.P" بنسبة 5.5% ، مسجلة أفضل جلسة له منذ أوائل يونيو، وقفز سهم شركة "تيلراي" بنسبة 19.2 % في بورصة ناسداك.
 
وأغلقت أسهم شركات "كانوبي جروث" و"آفاريا" و"آورورا كانابيس" المدرجة في الولايات المتحدة، على ارتفاع تراوح ما بين 10 %و13 %.
 
ورغم أن العديد من الولايات الأمريكية قد شرعت استخدام الماريوانا، رفضت البنوك والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى إلى حد كبير، حتى الوقت الراهن، العمل مع هذا القطاع، كون القنب لا يزال مادة مدرجة في قائمة الممنوعات على المستوى الفيدرالي.
 
وقال المؤسس المشارك في شركة "سندرستورم" كيث سيش، إن "الوصول للخدمات المصرفية الآمنة سوف يغير الصناعة، ويحرر أسواق رأس المال للاستثمار ويقلل من مخاطر تشغيل أعمال القنب".
 
وأدت المشكلات التنظيمية إلى تقييد توافر النقد لدى الشركات في هذا القطاع الناشئ، في وقت تعاني فيه نقصا بالأرباح بسبب ارتفاع التكاليف.
 
وشهدت مناظرة مرشحى منصب نائب الرئيس نقاشا محموما حول عدة قضايا، شملت أيضا جائحة كورونا والاقتصاد والضرائب والتغير المناخي والنزاع التجاري مع الصين، بالإضافة إلى قضايا السياسة الخارجية والمحكمة العليا والعدالة العرقية وانتقال السلطة.
 
ونجحت المناظرة  باجتذاب نحو 57.9 مليون مشاهد عبر التلفاز، الرقم الذي يشكل ثاني أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، بحسب بيانات "نيلسن"
 

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بورصة ناسداك

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