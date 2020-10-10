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اختتام فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ اليوم بتسليم كأس الزعامة

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:00 ص
اختتام فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ اليوم بتسليم كأس الزعامة سباق الهجن
شرم الشيخ - محمد حسين

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تختتم مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ بتسليم كأس الزعامة للقبيلة التى حقق هجانتها أكثر مراكز أولى، وحول هذا الأمر، قال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الختام اليوم سيشهد توزيع الجوائز على الفائزين  بعد انتهاء جميع أشواط السباق بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء ويتوج المهرجان بتسليم كأس ودرع الزعامة للقبيلة التى حقق هجانتها مراكز أولى بأكثر عددا.

وتابع، إن فعاليات السباق انطلقت الخميس الماضى وتواصلت حتى اليوم لمدة 3 أيام خلالها تسابقت الهجن من كل محافظات مصر على فترتين صباحية ومسائية بمضمار سباق الهجن بشرم الشيخ فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر .

أعلنت محافظة جنوب سيناء، أنه حضر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مهرجان سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

وتوجه محافظ جنوب سيناء، بالشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل بصفة عامة، وبصفة خاصة لمساندته لإقامة مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن، مضيفاً أنه جار الأعداد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على الإكثار من مسابقات الهجن فى المرحلة المقبلة والتى تجذب العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى المشاركين من مصر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور افتتاح مهرجان سباق الهجن بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بصفة دائمة من أجل العمل على النهوض بالرياضة المصرية فى جميع المحافظات وكل الرياضات، موضحاً أنه يشارك فى المهرجان أكثر من 2500 جمل من 10 محافظات مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية وفى ختام السباق، سلم محافظ جنوب سيناء ووزير الرياضة سيارتين للفائزين.

وشهد افتتاح المهرجان اللواء جمال الحسينى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ورؤساء نوادى الهجن والوفود من عدة محافظات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وزوجة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله التى تم تكريمها واهدائها درع الاتحاد المصرى للهجن ونادى سيناء للهجن والفروسية.


جنوب سيناء

شرم الشيخ

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سيناء

اليوم السابع بلس

سباق الهجن

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