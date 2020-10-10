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احتفالا بنصر أكتوبر.. "مستقبل وطن" يطرح أوبريت "مصر حكاية" بمشاركة 10 نجوم

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:26 ص
احتفالا بنصر أكتوبر.. "مستقبل وطن" يطرح أوبريت "مصر حكاية" بمشاركة 10 نجوم أوبريت مصر حكاية
كتب محمود العمرى

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بمشاركة عدد من المطربين والنجوم، طرح أوبريت جديد "مصر حكاية"، والذى يشارك فيه محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وياسمين على، وحسن شاكوش، ويأتى الأوبريت إهداء من حزب مستقبل وطن.

يأتى الأوبريت تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر العظيمة، في ربوع مصر، والتي شارك فيها آلاف المصريين فى احتفالات قبل أيام أمام المنصة بمدينة نصر، كما تم تنظيم حفل غنائى ضخم بمدينة الجلالة بالعين السخنة خلال اليومين الماضيين، احتفالاً بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأذيع على قناتى ON، وDmc

الحفل الذى نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شمل عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، وهم النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج.

 

أوبريت مصر حكاية (1)
أوبريت مصر حكاية (1)

 

أوبريت مصر حكاية (1)
أوبريت مصر حكاية (1)

 

أوبريت مصر حكاية (2)
أوبريت مصر حكاية (2)

 

أوبريت مصر حكاية (3)
أوبريت مصر حكاية (3)

 

أوبريت مصر حكاية (4)
أوبريت مصر حكاية (4)

 

أوبريت مصر حكاية (5)
أوبريت مصر حكاية (5)

 

أوبريت مصر حكاية (6)
أوبريت مصر حكاية (6)

 


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