اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 07:11 م
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"إيناس" من المنوفية تشارك صحافة المواطن عددا من أعمالها الفنية

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:10 م
"إيناس" من المنوفية تشارك صحافة المواطن عددا من أعمالها الفنية بورتريه
أحمد جمال الدين

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شاركت القارئة إيناس أيمن زاهر هلال 14 عاما المقيمة فى محافظة المنوفية عددا من اللوحات التى تبرز موهبتها الفنية وقدرتها على الرسم والبورتيريهات الفنية وتحديد ملامح الوجه بدقة وقالت القارئة فى رسالتها: "بدأت الرسم منذ خمس سنوات واشتركت فى العديد من المسابقات الفنية وتسعى باستمرار لتطوير موهبتها".

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فن

مواهب

رسم

بورتريه

المنوفيه

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