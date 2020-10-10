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إيطاليا تقر بزيادة حالات الإصابة بكورونا دون الوصول إلى وتيرة مارس

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:36 م
إيطاليا تقر بزيادة حالات الإصابة بكورونا دون الوصول إلى وتيرة مارس كورونا فى ايطاليا - ارشيفية
وكالة الانباء الاسبانية / إفي

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أقر رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، السبت أن منحنى انتقال العدوى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده آخذ في الارتفاع، لكنه أوضح أن "الوضع مختلف عما كان عليه في مارس وأبريل الماضيين" بسبب وجود عدد أقل من المرضى في وحدات العناية المركزة.
 
وقال بوريلي لوسائل إعلام "كان من المتوقع حدوث زيادة في الإصابات، لكن الوضع يختلف عما كان عليه في مارس وأبريل.. اليوم لدينا عدد كبير من المصابين، لكن هناك عدد أقل من الأشخاص في العناية المركزة".
 
وأصر المسئول الإيطالي على أنه من الضروري أن يدرك المواطنون أهمية احترام تدابير الوقاية من العدوى وأنهم مسؤولون عن منع منحنى العدوى من الخروج عن نطاق السيطرة.
 
كما اعترف وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، بأن إيطاليا تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث تم الإعلان الجمعة عن تسجيل 5 آلاف و372 حالة خلال الساعات الأربعة والعشرين السابقة.
 
وأكد أيضا أن الوباء أظهر أنه من الضروري الاستثمار في قطاع الصحة.
 
وتابع: "لم نخرج بعد من أصعب مرحلة. يجب أن نحافظ بقوة على جميع تدابير الوقاية لمواصلة الحصول على أرقام أقل حتى من تلك المسجلة في دول أوروبية أخرى".
 
وسجلت إيطاليا 343 ألفا و770 حالة إصابة بكورونا منذ 21 فبراير، عندما بدأت حالة الطوارئ الصحية في أراضيها و36 ألفا و111 حالة وفاة، وفقا لآخر بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة يوم الجمعة.
 
 

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