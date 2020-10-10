إيران تفرض غرامات مالية على منتهكى إجراءات الوقاية من كورونا فى طهران

كتب محمد عبد العظيم

قررت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران اليوم السبت فرض غرامات مالية على منتهكي الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة طهران.

وخلال اجتماع اللجنة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه تقرر تغريم مرضى الفيروس الذين يغادرون الحجر الصحى، وتغريم المواطنين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات.

وتأتي قرارات اللجنة الوطنية، مع بدء قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن في العاصمة طهران، مع إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات ومنع إجراء أي عمليات جراحية غير ضرورية، وفتح المستشفيات التابعة للقوات المسلحة لمعالجة المصابين بالفيروس، بأمر من المرشد علي خامنئي.

كما تقرر فرض غرامات على أصحاب المحال التجارية والمهن الاقتصادية الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية، قد تؤدي إلى الإغلاق، إضافة إلى غرامات أخرى على سائقي سيارات الأجرة والركاب الذين لا يرتدون الكمامات.

وأعلن روحاني خلال الاجتماع أنه تم تخصيص مبلغ مائة مليون دولار لشراء أجهزة تحاليل الكشف السريع عن الفيروس، القادرة على كشف الإصابة خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة.