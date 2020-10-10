إلغاء المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن المقررة فى 15 أكتوبر

نهال أبو السعود ووكالات

قال مصدران داخل لجنة المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة، إنه تم إلغاء مناظرة بايدن - ترامب الثانية، التى كان من المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر في ميامي.

وبحسب نيويورك تايمز حوّل المنظمون النقاش في البداية إلى شكل افتراضي ، مشيرين إلى مخاوف تتعلق ‏بالسلامة بشأن فيروس كورونا. رفض ترامب هذه الفكرة ، قائلاً إنه لن يشارك ما لم تتم إعادة المناقشة إلى ‏شكلها الأصلي. ثم التزم بايدن جونيور بحضور قاعة بلدية ‏ABC News‏ مساء ذلك اليوم في فيلادلفيا.‏

وفي بيان ، قال مساعد حملة بايدن ، أندرو بيتس ، "إنه لأمر مخز أن يتجنب دونالد ترامب الجدل الوحيد ‏الذي يطرح فيه الناخبون الأسئلة - لكن هذا ليس مفاجئًا. يعلم الجميع أن دونالد ترامب يحب التنمر على ‏المراسلين ، لكن من الواضح أنه لا يملك الشجاعة للإجابة على سجله للناخبين في نفس الوقت الذي كان فيه ‏نائب الرئيس بايدن ".‏

لا يزال من المقرر إجراء مناظرة رئاسية في 22 أكتوبر في ناشفيل، حيث وافقت حملة بايدن على المشاركة ‏، إما كمباراة فردية مع ترامب ، أو بتنسيق على غرار قاعة المدينة حيث يتلقى كلا المرشحين أسئلة من ‏الناخبين.‏

سئل رئيس اللجنة عما إذا كانت لجنة المناظرة ستنظر في مناقشة شخصية في ميامي الأسبوع المقبل إذا تم ‏استرداد صحة ترامب بحلول ذلك الوقت. وقال إن أطباء الرئيس كانوا على اتصال بمستشفى كليفلاند كلينيك ‏وأن حالة ترامب لا تزال موضع شك.‏

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية فى بيان، إن المناظرة الرئاسية التى كان من المقرر عقدها فى 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن لن تعقد مضيفة أن الحملتين أعلنتا عن "خطط بديلة لذلك التاريخ".

وأضافت اللجنة فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى: "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة فى 15 أكتوبر، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها فى 22 أكتوبر".