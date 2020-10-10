اليوم السابع
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إقليم والونيا البلجيكى يطبق تدابير صحية جديدة لمنع انتشار كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:14 م
إقليم والونيا البلجيكى يطبق تدابير صحية جديدة لمنع انتشار كورونا فيروس كورونا يحاصر أوربا
كتب: أحمد علوى

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قرر  حكام مقاطعات اقليم والونيا البلجيكى تشديد التدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى تضمنت اغلاق المقاهى والبارات من اليوم السبت ، كما فرضت  مقاطعات هاينوت ولييج ولوكسمبورج حظرًا على الأنشطة التجارية أو الترفيهية أو الخيرية بما في ذلك حفلات الهالوين ، وفرض ارتداء الكمامة  إلزاميًا في الأسواق ، والمعارض ، والأحداث الرياضية ، والمقابر ، وفي طوابير الانتظار ، وفي المباني العامة وحول المدارس.

كما شددت السلطات فى لوكسمبورج، على كل جمعية أو منظمة غير ربحية تعيين مدير كوفيد مسؤول عن ضمان الامتثال للتدابير الاحترازية .

 


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