إغلاق 12 منشأة غير مرخصة فى أسوان خلال حملات تفتيشية

أسوان- صلاح المسن - عبد الله صلاح

قامت لجنة مشكلة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مكاتب شئون البيئة ورخص المحلات بالوحدة ومندوبي إدارات التموين والطب البيطري والإدارة الصحية وإدارة الطب الوقائي بأسوان وجهاز حماية المستهلك بأسوان بشن حملات التفتيش المكبرة على المنشآت التجارية والمحلات وأسفرت عن المرور على أكثر من 88 منشآت تجارية وتم تحرير 14 إنذار بيئة وتحرير 6 محاضر اشتراطات بيئية والتوصية بإغلاق 12 منشأة تجارية للعمل بدون ترخيص.

كما تحرير 17 إنذار عدم تسديد رسوم الترخيص وتحرير 4 محضر مخالفة نشاط ترخيص وتحرير 4 مخالفة عدم وجود شهادة صحية وتم أيضا إعدام 3 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية وإعدام 18 كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.