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إغلاق مزلقان ملوى البحرى لمدة يومين لأعمال الصيانة

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:43 م
إغلاق مزلقان ملوى البحرى لمدة يومين لأعمال الصيانة مزلقان سكة حديد - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت هندسة السكه الحديد بمنطقة ملوى جنوب محافظة المنيا ، أنه سيتم غلق مزلقان ملوى  لمدة يومين من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الساعة السادسة مساءً ، يومى السبت والاحد ، وذلك لمتابعة أعمال صيانة المزلقانات.

كما أعلنت هندسة السكة الحديد بملوى ، أنه تم تحديد طريق بديل وهو مزلقان ملوى القبلى فيما أعلنت الوحدة المحلية بملوى أنه نظرا للجهد المبذول فى تقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات والتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

قام اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينه ملوي، بأختيار الموظف المثالى عن شهر سبتمبر 2020 .فيما تقدم الوحدات المحلية التيسيرات الخاصة بتقديم طلبات التصالح .

 

 


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