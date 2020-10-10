اليوم السابع
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إعصار تشان هوم يلغى 12 رحلة طيران فى اليابان ويتسبب فى إجلاء الآلاف

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:41 م
إعصار تشان هوم يلغى 12 رحلة طيران فى اليابان ويتسبب فى إجلاء الآلاف اعصار اليابان - ارشيفية
وكالة الانباء الاسبانية / إفي

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اقترب إعصار تشان هوم السبت، من الساحل الشرقي لليابان، حيث أسفر عن أمطار رعدية وإلغاء 12 رحلة داخلية، بجانب إجلاء عدة آلاف من المواطنين في المناطق الأكثر تضررا.
 
وتوجه الاعصار رقم 14 في الموسم في المحيط الهادئ بين الليلة الماضية والساعات الأولى من السبت باتجاه الجانب الشمال الشرقي وبالتزامن نحو الساحل الشرقي لليابان دون بلوغ الأرخبيل الياباني كما كان يخشى في البداية.
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وأسفر وصول الإعصار عن أمطار باكثر من 500 ميلمتر في جزر ايزو جنوبي طوكيو وفي واكاياما في الغرب منذ الخميس، ما يتجاوز متوسط الكمية في شهر أكتوبرر بأكمله، وفقا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية في اليابان.

 
وأمرت السلطات المحلية بإجلاء ألفين و700 شخص في بلدتي مياكي وميكوراخيما في هذه الجزر حيث تجاوزت الأمطار 80 ميلمتر في الساعة مع وقوع انهيارات أرضية، وفقا لقناة "ان اتش كي" الوطنية اليابانية.
 
ومن المتوقع أن يتوجه الإعصار خلال باقي اليوم حتى الأحد في اتجاه الشرق وبعد ذلك نحو الجنوب ليبتعد عن الأرخبيل الياباني.(إفي)
 

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المحيط الهادئ

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