اليوم السابع
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إصابة 9 من أنصار ترامب بكورونا خلال تجمع انتخابى

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:30 ص
إصابة 9 من أنصار ترامب بكورونا خلال تجمع انتخابى أنصار ترامب
كتب محمد جمال

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سجلت مديرية الصحة فى مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضى، وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

وأضافت بحسب "صحيفة البيان" أنه  لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط، وتعتقد المديرية، أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر، ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.


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أمريكا

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

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