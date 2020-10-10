اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 02:43 م
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - غارب

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:56 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - غارب انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب ظهر اليوم السبت، 8 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - رأس غارب، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 30، تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 8 اشخاص، بإصابات متفرقة، تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة .

كان أصيب اليوم السبت، 7 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم - القصير، بالكيلو 55، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

كان ورد بلاغ لمرفق إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل ارقام " ا م ب 129 “ بالكيلو 55 طريق مرسى علم القصير، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف من تمركزات الهلتون ومرسى علم والشيخ مالك، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.


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