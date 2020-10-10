إصابة 3 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى 3 أطفال من أسرة واحدة مصابات بحالة إعياء وقىء مستمر عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بدائرة مركز طما، وتم وضع الأطفال الثلاثة تحت الرعاية الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 3 أطفال بحالة تسمم غذائى وتم نقلهم للمستشفى المركز للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب محمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوصول كل من، الطفلة "ملك ه ف م" 6 سنوات والطفلة "ندي ه ف م" 6 سنوات والطفلة "ايلاريا ه ف م" 4 سنوات ويقيمون بناحية سلامون دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابات " بحالة إعياء وقىء ادعاء تناول طعام منزلي فاسد.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتهم المدعوة "سناء ن م س" 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.