إصابة مزارع بطلق خرطوش بالرأس فى قرية بالشرقية (تحديث)

أصيب مزارع بقرية غيتة بالشرقية، إثر إصابته بطلق خرطوش بالوجه والرأس، نتيجة تعدى من آخرين، وتم نقله لمستشفى بلبيس المركزى (تحديث)

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شخص مصاب فى العقد الخامس من العمر، بطلق خرطوش بالوجه والرأس.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى المستشفى، وتبين من التحريات إصابة "أحمد م ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، وتبين تعدى آخرين عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.