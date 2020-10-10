إصابة شقيقين فى حادث اصطدام دراجة بخارية برصيف فى الشرقية

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات إصابة "حازم.م" 16 سنة طالب وشقيقه "محمد" 13 سنة، باشتباه كسر بالفك العلوى، وكدمات بالرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.