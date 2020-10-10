إصابة شقيقين فى حادث اصطدام دراجة بخارية برصيف فى الشرقية

أصيب شقيقان بإصابات متنوعة فى حادث اصطدام دراجة بخارية برصيف شارع بورسعيد بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق العام.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بشارع بورسعيد.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات إصابة "حازم.م" 16 سنة طالب وشقيقه "محمد" 13 سنة، باشتباه كسر بالفك العلوى، وكدمات بالرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة