إسبانيا والبرتغال تستبعدان غلق الحدود المشتركة مجددا بسبب كورونا

وكالة الانباء الاسبانية / إفي

استبعد رئيسا وزراء إسبانيا والبرتغال، بدرو سانشيز وأنطونيو كوستا، السبت فكرة غلق الحدود البرية المشتركة بينهما من جديد تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كوستا على هامش النسخة الـ30 من القمة الإسبانية-البرتغالية التي عُقدت السبت بمدينة جواردا البرتغالية "لا نفكر على الإطلاق في غلق الحدود".

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن "أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بالاتفاق مع الحكومة البرتغالية" لأن المهم هو "القيام باستجابة مشتركة" لمكافحة وباء كورونا.

من جانبه، وصف كوستا غلق الحدود المشترك بين البلدين الذي تم بين مارس ويوليو الماضيين بالـ"مثالي"، ولكنه أكد أن الحدود لن تغلق مجددا لأن "الوضع مختلف".

وتجنب رئيس الوزراء البرتغالي تقييم تطور الوباء في إسبانيا مؤكدا "هذا ليس الوقت المناسب لإصدار الأحكام بل وقت الدعم والمساندة والتضامن ومحاولة القيام بالأفضل دائما لأننا نواجه عدوا لا نعرفه".