إحالة عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بمنطقة الزيتون إلى المحاكمة

كتب كريم صبحى - سليم على

قررت نيابة الزيتون، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة التخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح الكابود بمنطقة الزيتون.

كانت البداية أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية")، حال شروعه فى سرقة "كوريك وبطارية" من داخل إحدى السيارات بأسلوب "فتح غطاء المحرك – "الكابود".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وانه تخصص فى سرقة بطاريات السيارت بأسلوب فتح الكابود وبيعها لأحد التجار ، وباستدعاء المجنى عليها مالكة السيارة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

وأضاف بقيامه بمزاوله نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعتين، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.