اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 10:08 ص
خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في العدد اليومي لوفيات كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:40 ص
أوكرانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في العدد اليومي لوفيات كورونا كورونا في اوكرانيا
رويترز

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قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا، اليوم السبت، إن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز المائة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الوفاة بالمرض في أوكرانيا هو 93 وفاة وسجلته في الثامن من أكتوبر.

وقال المجلس إن أوكرانيا سجلت 256266 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى العاشر من أكتوبر في حين بلغ مجمل الوفيات 4887 وفاة.

وقالت الحكومة أمس الجمعة إنها ستفتح المزيد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس في ظل زيادة عدد الحالات في الآونة الأخيرة.

كما تبحث الحكومة سبل تشديد إجراءات العزل العام الذي خففته تدريجيا منذ يونيو حزيران لدعم الاقتصاد.


اوكرانيا

كورونا

فيروس

وباء

اصابات كورونا

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