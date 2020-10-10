"أوقاف كفر الشيخ" تحذر من استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف فى كفر الشيخ، أنه حذر العاملين بالمديرية بمختلف درجاتهم الوظيفية من استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحى انتخابات مجلس النواب 2020، فى أى من دوائر المحافظة الانتخابية.

وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان له، أن الإمام يجب أن يحافظ على هيبته ومكانته، وذلك بعدم الزج بالمساجد أو العاملين بها فى أى من ألوان الدعاية الانتخابية، عن طريق استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، لمصلحة أي مرشح انتخابي.

جاء ذلك عقب قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإحالة إمامين تابعين لمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة للتحقيق، بعد رصدهم يشاركان في الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين.

ووجه يونس جميع العاملين بالمديرية، بالالتزام بتلك التعليمات، منعا للمساءلة القانونية والإدارية، مع تكليف مديرى الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، وكذا المفتشين بها، إخطار جميع الأئمة وخطباء المكافأة بنفس تلك التعليمات.