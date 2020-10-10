أهالى سيدى شحاتة بالبحيرة يشتكون تراكم القمامة.. ورئيس المدينة: جارى نقلها

كتبت: شيماء حمدى - البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ محمد على، من سكان حى سيدى شحاتة مركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، شكوى بسبب تراكم القمامة فى الطريق المؤدى إلى المدينة، قائلا: "هذا الطريق الجميل تحول لمقلب قمامة كما يبدو أمامكم فى الصور، وتم تخزين أطنان القمامة عليه ما أدى إلى إغلاق شبه كامل للطريق من الناحيتين، وتم دفن المشتل والجزيرة والطريق تحت أطنان من هذه القمامة.

وأضاف القارئ: "المشكلة الأكبر حاليًا أنه يتم إشعال النيران بشكل يومى فى هذه القمامة، ما يترتب عنها تصاعد الأدخنة، ما يلحق الأذى بالأهالى خاصة الأطفال وكبار السن، وعدم تمكنهم من النوم فى منازلهم بسبب الدخان".

وأكد اللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار تكثيف الجهود لتنفيذ خطة النظافة والتجميل بكافة المواقع المختلفة، مضيفا أن العمل يجرى على قدم وساق لنقل كميات القمامة المتراكمة بمنطقة سيدى شحاته إلى مصنع تدوير القمامة بمركز ادكو وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس مركز كفر الدوار انه يتم استغلال قطعة الأرض الفضاء بمنطقة سيدى شحاته منذ عدة سنوات كمحطة وسيطة لنقل التراكمات إلى مصانع تدوير القمامة وذلك لحين توفير محطة وسيطة لتجميع القمامة.

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