أنور قرقاش عن تصريحات اردوغان: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

كتب آسر أحمد

حرص الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعليق على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اثناء زيارته لقطر لمحاولة انقاذ اقتصاد بلاده.

وكتب قرقاش تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة، التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".

وأضاف "الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".



