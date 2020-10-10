أم بلا قلب.. أمريكية تقتل طفلتها وتلقى جثتها فى مصرف بسبب بكائها "فيديو"

جريمة بشعة ارتكبتها امرأة أمريكية، حيث قتلت طفلتها البالغة من العمر عامين عقب ضربها بفرشاة لبكائها المتواصل، وتركتها ظنا أنها نائمة لتجدها ميتة في اليوم التالى، وتقوم بعدها بالتخلص منها بوضع جثتها فى خزانة وتلقيها في مصرف للأمطار بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه اعتقل كل من، صحارا إرفين تبلغ من العمر 20 عاما وصديقها ترافون طومسون يبلغ 21 عاما لدورهما في وفاة ماليا باس البالغة من العمر عامين، ووجهت إلى كلاهما تهمة قتل الطفلة والتلاعب بالأدلة.

وأوضح التقرير، أنه تم العثور على الطفلة "ماليا" ميتة في 23 أغسطس، وتظهر سجلات المحكمة أن طومسون أخبر الشرطة أن إرفين ضرب الفتاة بفرشاة شعر عندما لا تتوقف عن البكاء أو تنام، ثم قام كلاهما بوضع الطفلة في حقيبة، والتخلص من جسدها في مصرف ماء في 22 أغسطس.

ووفقًا لسجلات المحكمة، أظهر تشريح الجثة أن الطفلة ماليا مصابة بكسر في ساعدها الأيسر وكدمات قوية سطحية حادة على شكل حلقات في جميع أنحاء جسدها، ويعتقد الطبيب الشرعي أنها تعرضت للضرب إما بأداة تشبه الحبل أو أداة تشبه الشماعات.

وخلص تحقيق الشرطة إلى أن الطفلة ماليا شوهدت حية لآخر مرة في شريط فيديو أمني في الساعة 12:40 صباح يوم 3 أغسطس الماضى، وقالت طومسون صديق الأم للشرطة إنهم تخلصوا من جثتها في مصرف ماء.

جريمة بشعة أقدمت عليها امرأة أمريكية