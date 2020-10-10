أمين عام الأمم المتحدة يثنى على استجابة البلدان الأفريقية لوباء كورونا

كتبت - هند المغربي

شارك أنطونيو جوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فى الاجتماع السنوى الثانى للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى حول "التعبئة مع إفريقيا".

وقال الأمين العام في كلمته إنه منذ بداية أزمة كورونا، أظهرت البلدان الأفريقية والاتحاد الأفريقي قيادة جديرة بالثناء ووحدة في الاستجابة للوباء، وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل إظهار الالتزام بصحة أفريقيا.

وأضاف الأمين العام، أن الوباء أدى إلى قيود حادة على السيولة للبلدان الأفريقية، والتى بدون تدابير جريئة يمكن أن تتحول إلى أزمة.

ودعا شركاء التنمية إلى توسيع أهلية مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، بحيث تشمل جميع البلدان المثقلة بالديون والضعيفة التى تضررت من حالة الطوارئ، كما حث البلدان المتقدمة على دعم مرفق السيولة والاستدامة، ودعم الجهود المبذولة لإعطاء الأولوية للنمو الأخضر والحفاظ على البيئة، كما أكد تضامن الأمم المتحدة مع شعوب وحكومات أفريقيا في هذه اللحظة المحورية للقارة.