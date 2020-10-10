اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

في اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد

أمين عام الأمم المتحدة يثنى على استجابة البلدان الأفريقية لوباء كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:38 م
أمين عام الأمم المتحدة يثنى على استجابة البلدان الأفريقية لوباء كورونا أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك أنطونيو جوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فى الاجتماع السنوى الثانى للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى حول "التعبئة مع إفريقيا".

 

وقال الأمين العام في كلمته إنه منذ بداية أزمة كورونا، أظهرت البلدان الأفريقية والاتحاد الأفريقي قيادة جديرة بالثناء ووحدة في الاستجابة للوباء، وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل إظهار الالتزام بصحة أفريقيا.

 

وأضاف الأمين العام، أن الوباء أدى إلى قيود حادة على السيولة للبلدان الأفريقية، والتى بدون تدابير جريئة يمكن أن تتحول إلى أزمة.

 

ودعا شركاء التنمية إلى توسيع أهلية مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، بحيث تشمل جميع البلدان المثقلة بالديون والضعيفة التى تضررت من حالة الطوارئ، كما حث البلدان المتقدمة على دعم مرفق السيولة والاستدامة، ودعم الجهود المبذولة لإعطاء الأولوية للنمو الأخضر والحفاظ على البيئة، كما أكد تضامن الأمم المتحدة مع شعوب وحكومات أفريقيا في هذه اللحظة المحورية للقارة.


الأمم المتحدة

صندوق النقد الدولى

البنك الدولى

افريقيا

كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم العالمي للصحة النفسية 2020.. الأمم المتحدة تكشف تصدر "الاكتئاب" قائمة أمراض المراهقين.. مليار شخص حول العالم يعانون من الاضطرابات العقلية وحالة انتحار كل 40 ثانيه.. و2% فقط ميزانية الحكومات لعلاج الأمراض

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:30 م

مفوضية اللاجئين: 22% من سكان مناطق النزاع يعانون من مشاكل صحة نفسية

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:05 م

الصحة العالمية تعلن انضمام الصين إلى جهود إيصال لقاح كورونا للجميع

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:37 ص

الأمم المتحدة تكشف عن مفاجأة صادمة حول المصابين باضطرابات عقلية فى العالم

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:48 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة