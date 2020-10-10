أمن المنافذ يضبط 6 قضايا بقيمة 700 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– عقاقير طبية- مستحضرات تجميل متنوعة) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (700 ألف جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد من ضبط قضية ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضيتين ،وفى مجال الأمن العام تم ضبط (40) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتحال صفة).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في تحرير (1183) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (196) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.