أسعار الكتب لطلاب النظام الجديد للعام الدراسى المقبل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسعار الكتب لطلاب النظام الجديد من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فى المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021، نوضحها فى التقرير التالى.
أسعار كتب رياض الاطفال.
- اللغة العربية 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والقومية والخاصة عربى.
ـ 100 جنيه فى المدارس الدولية.
ـ كتاب كونكت 50 جنيها لطلاب المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والقومية والخاصة.
ـ كتاب كونكت بلس وكتاب التدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزى
- كتاب اكتشف 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والتجريبية والقومية والخاصة.
- إجمالي سعر المجموعة للمدرسة 300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة.
ـ 150 جنيها بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى.
ـ 100 جنيه فى المدارس الدولية.
- إجمالى سعر بيع المجموعة للطالب 345 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية.
ـ 172.50 جنيه فى المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي.
ـ 115 جنيها فى المدارس الدولية.
ـ أسعار كتب الصف الاول الابتدائي.
ـ اللغة العربية 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية.
ـ 100 جنيه في المدارس الدولية.
ـ التربية الدينية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية والتجريبية.
ـ 100 جنيه فى المدارس الدولية.
ـ كتاب كونكت 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية.
ـ كتاب كونكت بلس والتدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية.
ـ كتاب اكتشف 50 جنيها فى جميع نوعيات المدارس عدا الحكومية والدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 350 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي.
ـ 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة عربي وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر المجموعة للطالب 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي، و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة عربي وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية
أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي..
ـ فى اللغة العربية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.
ـ التربية الدينية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و 100 جنيه في المدارس الدولية.
ـ كتاب كونكت 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، وكتاب كونكت بلس والتدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي، كتاب اكتشف 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
ـ الرياضيات 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية و250 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و200 جنيه في المدارس الدولية
-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب 460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و230 جنيه في المدارس الدولية.
أسعار كتب الصف الثالث الابتدائي..
- اللغة العربية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و100 جنيه في المدارس الدولية.
- التربية الدينية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و100 جنيه في المدارس الدولية.
- كتاب كونكت 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- كتاب كونكت بلس و التدريبات 150 جنيه افي المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي
- كتاب اكتشف 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي
- كتاب القيم 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و100 جنيه في المدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 450 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي و300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب 517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي و345 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة