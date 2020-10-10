أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بـ2 جنيه

كتب ـ أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 10-10-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم سجلت 2 إلي 3 جنيهات، والبطاطس من 2 إلي 3 جنيهات، والبصل بين 2.5-4 جنيهات، والباذنجان بأنواعه يتراوح بين 1- 2.5 جنيه، والفلفل الرومي 3-5 جنيهات، والفلفل حريف 2.5 - 3.5 جنيه، وأسعار الكوسة تسجل 3.5-6 جنيهات، والخيار من 4 إلي 6 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الفاصوليا من 12 إلي 16 جنيها، والبامية من 10 إلي 14 جنيها، والليمون من 4 إلي 6 جنيهات، والجزر من 3 إلي 5جنيهات، والقلقاس من 2.50 إلي 3.50 جنيه، والملوخية من 1.50 إلي 2.50 جنيه.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا التغير، إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.1%، قسم الملابس والأحذية بنسبة -0.1%.

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضاً قدره -0.6%، نتيجة تراجع مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة -21.2% ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة -9.9%.