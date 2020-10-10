أرمينيا تتهم أذربيجان بتجاهل وقف النار المتفق عليه فى موسكو

إبراهيم حسان

اتهمت أرمينيا دولة أذربيجان بتجاهل وقف إطلاق النار الذى اتفق عليه الطرفان فى موسكو، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

على جانب آخر طالبت أذربيجان، المجتمع الدولى بإدانة انتهاكات أرمينيا لوقف النار وفرض عقوبات عليها، مبينة أن خروقات أرمينيا لوقف النار تنسف جهود مجموعة مينسك لحل أزمة قرة باغ.

وكانت فرنسا رحبت، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وقوات من أصل أرميني في إقليم ناجورنو قرة باغ، لكنها قالت إنه يتعين الآن تطبيقه على نحو كامل لضمان تهيئة الأوضاع من أجل تحقيق الوقف الدائم للأعمال القتالية.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "يتعين تطبيقه الآن والتقيد به على نحو صارم من أجل تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية بين البلدين".

وأضافت "يجب استئناف المناقشات الجوهرية، التي يشارك فيها الجانبان تحت رعاية الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، دون شروط مسبقة".