أخبار المحافظات اليوم.. شاب يقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

شيطان كفر الشيخ يقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى

أثارت حادثة قتل الطفلة أبرار على يد صاحب محل زيوت حفيظة أهالى محافظة كفر الشيخ، وأصبحت حديث الأهالى بعد أن تمكن من استدراجها فى المحل الخاص به، وحاول التحرش بها والحصول على قرطها الذهبى، لكنها استغاثت، فقتلها وتخلص من جثتها بإلقائها فى مصرف.





كانت مباحث كفر الشيخ كشفت لغز اختفاء طفلة 8 سنوات من سيدى سالم، وألقت القبض على المتهم صاحب محل زيوت الذى تخلص من الجثة بأحد المصارف بعد وضعها داخل شيكارة، واعترف المتهم بأنه استدرجها إلى داخل المحل الخاص به، بزعم تقديم بعض الحلوى لها، ثم حاول سرقة قرطها الذهبى، إلا أنها استغاثت بالمارة، فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض، وأودى بحياتها فى الحال، ثم استولى على قرطها الذهبي، ثم وضع جثتها داخل شيكارة وألقاها فى المكان المشار إليه، وارشدهم على مكان الجثة، وتم استخراجها ،وضبط القرط الذهبي.

وقال المتهم "محمد.ر.ك"، 23 سنة، خلال التحقيقات: "خليتها ماشية وخطفتها فى المحل عندى عشان أسرقها ،وأطلب فدية لأن ظروفى المالية صعبة ،ولما صرخت كتمت نفسها وخبط رأسها فى الحيط عشان تسكت ولم أقصد قتلها".

وأوضح المتهم خلال التحقيقات "كنت أعلم أن والد" أبرار"، مقتدر وصاحب مال ومشهور بذلك فى القرية، ونظرًا لمرورى بضائقة مالية كانت نيتى خطف أى فتاة ترتدى أى قرط ذهبي، فرأيت أمامى الطفلة أبرار، فقررت خطفها إلى محل زيوت السيارات الذى أملكه بغرض طلب فدية من والدها، مقابل إطلاق سراحها".

ختام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ بتسليم الجوائز للفائزين

اختتمت فى ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن الأول للموسم الجديد، وبعد انتهاء أشواط فترة الختام، قام عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن وقيادات الاتحاد بتسليم الدروع والكؤوس والسيوف لأصحاب المراكز الأولى من الهجانة، من 10 محافظات شاركت فى السباق، وتسليم شيوخ قبيلة الحويطات درع الزعامة لهذا السباق، بعد حصد هجانتها 13 شوطا من إجمالى 43 شوطا.





قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن السباق اختتمت فعالياته بنجاح بمشاركة الآلاف من محبى رياضة الهجن وملاكها من محافظات مصر المختلفة، مضيفا أن الفعاليات ستتواصل فى شرم الشيخ فى وقت سيعلن عنه لاحقا. كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، شاركوا أمس فى حضور مهرجان سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

تمثال ديليسبس "المثير للجدل" يصل متحف قناة السويس بالإسماعيلية

استقبل متحف قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية، تمثال ديليسبس بعد نقله من محافظة بورسعيد ليتم وضعه فى متحف قناة السويس، الذى يتم تطويره استعدادًا لافتتاحه. ووصل التمثال المثير للجدل للإسماعيلية بعد أن رفض أهالى بورسعيد، إعادة وضعه مرة أخرى إلى قاعدته فى شوارع بورسعيد.





ومتحف قناة السويس مُقام فى أول مبنى إدارى لقناة السويس، ويحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة. يشمل مشروع متحف قناة السويس إدراج استراحة فرديناند ديليسبس المجاورة للمتحف، داخل المتحف كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.





مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفًا عالميًا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة .

وزير القوى العاملة يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مركز تدريب فندقى بشرم الشيخ

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، فى إطار زيارته لمحافظة جنوب سيناء، الأرض المخصصة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك تمهيدا لبناء مركز تدريب مهنى تابع للوزارة عليها.





أوضح سعفان فى بيان اليوم، أنه من المخطط إنشاء مركز تدريب فندقى لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل نظرا لطبيعة المحافظة السياحية، فضلا عن إنشاء مركز تدريب مهنى آخر على المهن التى تخدم قطاع السياحة خاصة تعليم اللغات المختلفة . رافق الوزير خلال التفقد، اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

محافظ شمال سيناء يسلم منازل للأهالى بوسط سيناء





سلم محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المنازل البدوية لأهالى وسط سيناء، وأكد المحافظ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير كافة احتياجات المحافظة والاهتمام بتحقيق مطالب أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال دعم مرافق الخدمات واقامة المشروعات لهم، والتوجيه بتطوير الخدمات لأهالى المحافظة، وأن هناك الكثير من المشروعات فى مختلف المجالات من اسكان وطرق ومدارس ومستشفيات ومنازل ومرافق متعددة تصب كلها فى صالح المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم فى اطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس.





أعلن عن افتتاح المنازل والبيوت البدوية التى أقامها جهاز تعمير سيناء فى منطقة وسط سيناء بالحسنة ونخل وتسليمها للمواطنين الحاجزين بواقع 25 منزلا بالحسنة و25 منزلا آخر بنخل نظير مبلغ 100 جنيه كإيجار شهرى نظير المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن كل منزل مقام على مساحة 120 مترا مربعا ويضم 3 غرف ومطبخ وحمام إلى جانب حوش للاستخدامات المختلفة من زراعة وتربية الدواجن والأغنام وغيرها، وطالب المواطنين بالإقامة فيها والحفاظ عليها وعدم التنازل عنها أو تأجيرها للغير.





اصطفاف معدات البحيرة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صباح اليوم اصطفاف المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وبشركة مياه الشرب والحماية المدنية حيث تم عمل اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات كل وحده محلية خاصه بالمنظومة تشمل البدالات ومواتير الشفط ووحدات الكسح.





يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجه الاستعداد القصوى التى تقوم بها المحافظة لمواجهة موسم الشتاء واحتمالات تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة أو سيول. وتابع تجربة عملية لكل وحده من تلك المعدات للتأكد من جاهزيتها وتدريب الأطقم العاملة عليها والتدخل السريع للتعامل المباشر مع موسم الأمطار.

وأكد المحافظ انه تم دعم المنظومة خلال الأعوام السابقة والعام الحالى بالعديد من المعدات حيث تملك المحافظة 800 معده قادرة على التعامل الفورى مع موسم الشتاء والامطار الغزيرة مثلما حدث العام السابق مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت كميات هائلة من الأمطار خلال العام الماضى استطاعت التعامل معها حيث قامت كل وحده بالتعامل المباشر مع أسرع وقت مع تلك الأمطار مما أدى إلى الحد من تلك الموجه.

تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لـ 13 مشروع إستثمارى بالبحيرة





وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبحضور الدكتور نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير المساعد والمهندس فتحى مرسى – رئيس الغرفة التجارية وأعضاء اللجنة على تخصيص أراضى بالمناطق الصناعية لـ 13 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون بتكلفة 34 مليون جنيه وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة فى مجالات بيع "لوازم مزارع الدواجن والانتاج الحيوانى والأسمدة وخراطيم الرى ومستلزمات الورش والمصانع وورشة حدادة ولحام وخراطة معادن وكافيتريات وسوبر ماركت ومكتبة لخدمة المستثمرين ورجال الاعمال".

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بالمناطق الصناعية حيث بلغت إجمالى المشروعات المخصص لها أراضى بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 320 مشروع والمشروعات المخصص لها أراضى بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 71 مشروع.