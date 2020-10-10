اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. معاش دليفرى لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. معاش دليفرى لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..


الصحة: تسجيل 106 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

 

معاش "دليفرى" لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل.. فيديو


القوى العاملة تتابع إعادة جثمان مصرى توفى بأزمة قلبية فى السعودية


البابا تواضروس يشكل لجنة لبحث نقل سور دير أبو سيفين بسيدى كرير


وزيرة التضامن تعلن "توصيل" المعاشات لكبار السن لمن بلغ 80 عاما

 
القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل

 
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسى.. ويؤكد: الشهيد قدوة لكل وطنى شريف

 
التضامن ترد على شائعة اقتصار مجانية النقل العام على من يقل معاشه عن 2000جنيه

 
الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

 
الحكومة تكذب شائعة خصم 10% من رواتب العاملين بالدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"

 
السكة الحديد تؤكد وصول 18عربة قطار روسية جديدة قبل نهاية أكتوبر

 
الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة غدا وشبورة مائية شمال البلاد والقاهرة 33 درجة

 
القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة عامل مصرى بالكويت بعد انتهاء الإقامة

 
التنمية المحلية تعلن تلقى محافظة دمياط 41 ألف طلب تصالح وتحصيل 263 مليون جنيه

 
الصحة ترد على تداول رسالة صوتية منسوبة لمسئول تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا

 


شاط الحكومة

الأرصاد

التضامن

القوى العاملة

الكهرباء

السكة الحديد

وزارة الأوقاف

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية من الحريق

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:03 ص

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. «الاستثمار الأوروبى» يقر توفير 750 مليون يورو لبنك مصر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. جمع وتدوير 1.1 مليون طن قش أرز وتنظيم 844 ندوة إرشادية

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة