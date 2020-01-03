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وكيل أوقاف الأقصر: تشكيل لجنة للمرور على 8 مساجد بالبياضية لمتابعة النشاط الدعوى داخلها

الجمعة، 03 يناير 2020 03:24 م
وكيل أوقاف الأقصر: تشكيل لجنة للمرور على 8 مساجد بالبياضية لمتابعة النشاط الدعوى داخلها الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قامت اللجنة اليوم الجمعة بالمرور علي المساجد ومابها من أنشطة وذلك للوقوف على طبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية، حيث تم المرور على "مسجد الروافعه الشرقيه والفتح طافوره وعزبة ناصر والشيخ البغدادي ومسجد الدريسه والسلام بالروافعه الغربيه والحب في الله ومسجد عزبة الجمال".

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه عقد منذ يومين إجتماع فى بداية العام الجديد 2020 لبحث ومتابعة العمل بالإدارات الفرعية، حيث جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى بالمديرية، وحضر الإجتماع عدد من مديرى الإدارات التابعة للمديرية وقيادات الدعوة بأوقاف الأقصر، وذلك للوقوف على الطبيعة ومناقشة كل مايهم الشأن الدعوى فى المديرية بالمساجد والمدارس خلال الفترة المقبلة، وقال وكيل أوقاف الأقصر، إن القطاع الدينى والدعوى هو من أوليات اهتمام الوزارة، وهو القطاع الأهم فى منظومة العمل بوزارة الأوقاف، مشدداً على سرعة تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، وعضويه الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة، وذلك للمرور على مساجد مدينه الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القران الكريم بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكوميه بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديريه، بالمرور على المساجد ومابها من أنشطة وللوقوف على الطبيعه على العمل الدعوى بها ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

 

 


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