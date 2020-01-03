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هبوط طائرة اضطراريًا بمطار أسوان الدولى لعلاج راكب أفريقى

الجمعة، 03 يناير 2020 03:57 م
هبوط طائرة اضطراريًا بمطار أسوان الدولى لعلاج راكب أفريقى مطار أسوان الدولى
أسوان – عبد الله صلاح

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لجأ قائد إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، إلى تعطيل الرحلة القادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى نيجيريا مؤقتاً، بعد الهبوط اضطرارياً بمطار أسوان الدولى، اليوم الجمعة، لعلاج راكب أفريقى نيجيرى الجنسية، بعد تدهور حالته الصحية، ثم استكملت الرحلة طريقها إلى مدينة لاغوس النيجيرية قادمة من مطار القاهرة الدولى.

 

تفاصيل الواقعة، بدأت بهبوط رحلة طيران رقم 875 قادمة من مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مدينة لاغوس النيجيرية، وذلك اضطرارياً بمطار أسوان الدولى، بعد تدهور الحالة الصحية لراكب يدعى Jimoh Sanusi ، نيجيرى الجنسية ويبلغ من العمر 66 سنة تقريباً، وتم استدعاء فريق طبى لمحاولة إسعاف الراكب، إلا أن المسافر فارق الحياة بسبب توقف عضلة القلب نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية قبل وصول الفريق الطبى، وذلك بحسب الكشف المبدئى، وتم نقل الجثة بعربة إسعاف إلى مشرحة أسوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستأنفت رحلة الطيران طريقها مرة أخرى إلى المدينة النيجرية لاغوس.

 

وفى سياق آخر، تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ ارقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كميm من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون، ففى المحاولة الأولى، وكانت فى جمرك الوارد وبناء على مذكرة معلومات مشتركة من الرائد إسلام حرز الله بوحدة البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعوة ن . ع . ا . سودانيه الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

 

وفى المحاولة الثانية، كانت بجمرك الصادر بناء على مذكرة معلومات مشتركة أيضا من الرائد إسلام حرز الله رئيس وحدة البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعو ا . ب . ع سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المتجهة إلي الخرطوم، وقامت نفس اللجنة بتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 408 علبة ميلانوفري٤%  melanofree4% مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 1 و 2 لسنة 2020 وحررهما أحمد إبراهيم فهمى.


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