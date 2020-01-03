سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نشوب حريق بسبب تسرب من ماسورة غاز طبيعى ببولاق الدكرور

الجمعة، 03 يناير 2020 03:19 م
نشوب حريق بسبب تسرب من ماسورة غاز طبيعى ببولاق الدكرور حريق بماسورة غاز طبيعى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب نتيجة تسرب من ماسورة غاز طبيعى، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور اليوم الجمعة، وتسبب تسرب الغاز فى نشوب الحريق، الذى لم يسفر عن إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق نتيجة تسرب من ماسورة غاز طبيعى، بمنطقة صفط اللبن، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من إغلاق المحبس الموصل للماسورة، والسيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وشهدت منطقةص فط اللبن اليوم ايضا، حريق فى محل تجارى، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأحدا لمحلات، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأحدي مزارع الدواجن بمدخل طريق سعود بإتجاه قرية المنأجاة بمركز الحسينية، وتم إخطار نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بأحدي مزارع الدواجن بدائرة مركز الحسينية، وأنتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، ودفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتبين أن المزرعة مقامة علي مساحة 6 قراريط وخالية من الدواجن وإلتهمت النيران سقف المزرعة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وإخطار النيابة العامة.

 


حريق

كسر ماسورة غاز

بولاق الدكرور

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة