موجة من الصقيع والأمطار تضرب مدن محافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

شهدت محافظة دمياط ، على مدار اليوم الجمعة، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع وخاصة الفترة المسائية مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وموجة من الصقيع والرياح. وشهدت مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة سقوطا للأمطار الخفيفة والمتوسطة صاحب ذلك إغلاق العديد من المحال التجارية.

يأتى ذلك فى الذى أعلنت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة وذلك لمواجهة التقلبات الجوية، ومطالبة المواطنين بضرورة توخى الحذر عند سقوط الأمطار وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة تجنبا لخطر الصعق الكهربائى.

كما كلفت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والتعامل السريع مع حالات الطقس السىء المتوقع خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لـ"اليوم السابع" أن غرفة العمليات بالشركة تعمل بشكل منتظم لتلقى اية شكاوى عن وجود أعطال أو تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع، كما قامت فرق الصيانة بشركة كهرباء دمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمتابعة تغطية أعمدة الإنارة بالشوارع والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين.