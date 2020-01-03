سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 11:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجة من الصقيع والأمطار تضرب مدن محافظة دمياط

الجمعة، 03 يناير 2020 07:07 م
موجة من الصقيع والأمطار تضرب مدن محافظة دمياط أمطار بدمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة دمياط ، على مدار اليوم الجمعة، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، بشكل متقطع وخاصة الفترة المسائية مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وموجة من الصقيع والرياح. وشهدت مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة سقوطا للأمطار الخفيفة والمتوسطة صاحب ذلك إغلاق العديد من المحال التجارية.

يأتى ذلك فى الذى أعلنت فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة وذلك لمواجهة التقلبات الجوية، ومطالبة المواطنين بضرورة توخى الحذر عند سقوط الأمطار وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة تجنبا لخطر الصعق الكهربائى.

كما كلفت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والتعامل السريع مع حالات الطقس السىء المتوقع خلال الفترة القادمة. 

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لـ"اليوم السابع" أن غرفة العمليات بالشركة تعمل بشكل منتظم لتلقى اية شكاوى عن وجود أعطال أو تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع، كما قامت فرق الصيانة بشركة كهرباء دمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمتابعة تغطية أعمدة الإنارة بالشوارع والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين.


دمياط

الطقس السىء

محافظة دمياط

منال عوض

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار مصريه

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة