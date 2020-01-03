محافظ قنا :الكشف على 1974حالة خلال القافلة الطبية بقرية الأشراف الشرقية

فريق المحافظات

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الأشراف الشرقية، بمدينة قنا يومىّ 1 و 2يناير الجارى ،وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها .



حيث شملت القافلة 12 عيادة متنقلة، نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد" 1974 حالة بواقع (357 عظام – 331رمد – 322باطنة – 301 اطفال – 226 جلدية – 159 صدر – 114 أسنان - 66 تنظيم اسرة – 57جراحة – 41 نساء وتوليد".



وتم خلال الحملة عمل سونار لعدد 36حالة وتحويل 56 حالة إلى مستشفى الصدر وعمل فحوصات معملية لعدد 140حالة فضلا عن انهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 27مواطن وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.



وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها 252 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .



فى سياق اخر عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اللقاء الجماهيرى الثالث يوم الاثنين الماضى بمدينة قوص بقاعة ريماس وسط المدينة وذلك في حضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد خالد فوزي رئيس مجلس مدينة قوص بالإضافة الى حضور وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة .



استهل الداودي كلمته بالتأكيد على اهمية انتهاج سياسة الباب المفتوح والالتحام بالمواطنين والاستماع الي شكواهم باعتبارهم الاداة الاسترشادية للأجهزة التنفيذية ومتخذي القرار في وضع الخطط التنموية التي تمس الاحتياجات الرئيسية للمواطن.



