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مبادرة نشر الأفكار الصحيحة تنهى فعاليات التيرم الأول بمدارس الشرقية.. صور

الجمعة، 03 يناير 2020 07:27 م
مبادرة نشر الأفكار الصحيحة تنهى فعاليات التيرم الأول بمدارس الشرقية.. صور قيادات الدعوة بالشرقية
كتب - إسماعيل رفعت

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أنهت مديرية أوقاف الشرقية، فعاليات التيرم الأول الدراسى لمبادرة نشر الأفكار الصحيحة بين شباب المحافظة، وشملت المبادرة 24 ندوة دينية في ٢٤ مدرسة على مستوى عشر ادارات تعليمية خلال الفصل الدراسى الأول ، وتم تنفيذ هذه الندوات فى شهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، بواقع ثلاث ندوات فى الأسبوع.
 
وأطلقت المبادرة بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الأوقاف، والتى تهدف لبناء الشخصية المصرية وترسيخ الهوية الوطنية، وكان محور الندوات ترسيخ الهوية الدينية والوطنية والثوابت الإسلامية  وتحذيرهم من خطورة الاستعانة بالمعلومات غير الحقيقية من الإنترنت والتصدي لبعض الأفكار التى تخص الإلحاد، والتأكيد على أن الخطاب الدينى الذى يجب أن يسود فى المجتمع هو الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمعات.
 
من جانبه شهد اللواء  د. حسين الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية حفل ختام فعاليات مبادرة نشر الأفكار الصحيحة لدي الأجيال الصغيرة ومنع انتشار الأفكار الهدامة وموجهتها لطلاب  المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.
 
وجرى التكريم بحضور رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، و الدكتور محمد السروي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والشيخ زكريا الخطيب مدير  مديرية الأوقاف بالشرقية والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية و وائل الألفي مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ومديري المدارس الثانوية العامة وبعض قيادات الأزهر الشريف ومديرية أوقاف الشرقية.
 
و تم تكريم عدد من مديري المدارس الثانوية العامة المتميزين في تنفيذ المبارد و القائمين علي تنفيذ المبادرة من الأزهر الشريف وأئمة مديرية أوقاف الشرقية المتميزين والمشاركين في البرنامج الدعوي، كما تم تكريم قيادات المديرية الدعوية تقديرا لجهودهم في نشر صحيح الدين.
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قيادات
قيادات
 

قيادات الدعوة بالشرقية

اوقاف الشرقيه

مبادره نشر الافكار الصحيحه

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