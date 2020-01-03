سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ما أنواع اليمين فى المحاكم ومتى يجوز للقاضى توجيه طرف للقسم؟

الجمعة، 03 يناير 2020 05:15 ص
ما أنواع اليمين فى المحاكم ومتى يجوز للقاضى توجيه طرف للقسم؟ محكمه-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين، عن أنواع اليمين وإمكانية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم أنواع اليمين، ومدى قانونية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف طبقاً للقانون، ويقول المحامى خالد محمد، إن لليمين أنواع مختلفة، وطبقاً لكل نوع يتحدد هل للمحكمة توجيه دون طلب أحد الأطراف من عدمه، طبقاً لنصوص القانون الذى يلتزم به الأطراف جميعاً، وتنقسم لما يلى:

-اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع و لا يحق للمحكمة توجيهها .

-اليمين المتممة: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ماتحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

-يمين الاستظهار: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن .

-يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.

-يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة .

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون حدد طرق توجيه هيئة المحكمة لليمين لأطراف النزاع، فبعض اليمين لا يجوز توجيهه دون طلب أحد الأطراف، والبعض الأخر يجوز توجيهه من هيئة المحكمة دون طلب من الأطراف المتنازعة للوصول للحقيقة الكاملة.

 

 

 


انواع اليمين

تحليف اليمين

القانون المصرى

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة