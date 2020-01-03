قضية خلع تسببت فى مقتل فرد أمن خاص فى حى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر شهود عيان فى واقعة مقتل فرد أمن خاص، على يد عديله بإمبابة، أن المجنى عليه كان دائم الخلاف مع زوجته، مما دفعها لإقامة دعوى خلع للانفصال عنه، حيث تركت له منزل الزوجية، وأقامت لدى أسرتها، ويوم الحادث شاهد القتيل شقيقة زوجته بأحد الأسواق بمنطقة إمبابة، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، وهو ما دفع زوجها للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مقتله، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، كما تم الاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

وشهدت منطقة إمبابة أول جريمة قتل بمحافظة الجيزة، فى العام الجديد 2020، حيث قتل عامل عديله بإطلاق النار عليه، بسبب اعتداء القتيل على زوجة المتهم بالضرب نتيجة خلافات أسرية سابقة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد مقتل فرد أمن خاص نتيجة إطلاق النار عليه من فرد خرطوش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجنى عليه اعتدى على شقيقة زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية، مما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقاما لزوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتولت التحقيق.

ومن جانب آخر، اعترف عاطل وزوجته متهمان بقتل ربة منزل لسرقتها ببولاق الدكرور، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، فذكرا أنهما قررا قتل المجنى عليها والتى تربطها صلة قرابة بأحدهما، بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية، مستغلين إقامتها بمفردها وفى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامى قاما بإعداد سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، أقراص منومة، حبل)، وأضافا بقيامهما بالتوجه لزيارة المجنى عليها ودس الأقراص المنومة فى مشروب "عصير" قدماه لها، وعقب فقدانها الوعى وسقوطها أرضاً، قاما بإيثاقها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستوليا على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول وهربا.