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"قرية بلا أمية".. مبادرة فى "كفر مويس" بالقليوبية لمحو أمية 200 مواطن

الجمعة، 03 يناير 2020 02:04 م
"قرية بلا أمية".. مبادرة فى "كفر مويس" بالقليوبية لمحو أمية 200 مواطن مبادرة قرية كفر مويس ببنها
القليوبية - فريق المحافظات

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شهدت قرية كفر مويس بمركز بنها بالقليوبية، انطلاق مبادرة جديدة لتنمية القرية بالشراكة بين قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها وهيئة تعليم الكبار بمحافظة القليوبية  تحت عنوان "قرية بلا أمية"، والتي تستهدف محو أمية 200 مواطن داخل القرية، وفق جدول زمني كمرحلة أولى قبل تنفيذ المبادرة في جميع قرى مركز بنها في المرحلة الثانية.

وقالت عائشة الدجدج مستشار محو الأمية بالقليوبية، إن المبادرة تحتاج للعمل والمثابرة والتعاون من أجل إنجازها في أسرع وقت ممكن، أملاً في تحقيق الحلم بأن تكون قرى مركز بنها هي الأولى في القضاء على الأمية بين مراكز ومدن القليوبية، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر واجبا قوميا ووطنيا من الدرجة الأولى.

وأضافت "الدجدج" أن المبادرة تأتي في إطار وضع مخطط جديد للقضاء على الأمية داخل مركز بنها  في 2020، على أن يتم البدء في تنفيذ البرنامج بقرية كفر مويس التابعة لمركز ومدينة بنها، مطالبة كل منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية بالمشاركة في المخطط للاحتفال بمحو أمية آخر مواطن بمركز بنها.

وأكدت مستشار محو الأمية بالقليوبية، أن محو الأمية واجب وطني وقومي وأساس التنمية، وتأتي في إطار التوعية بخطر الأمية، مشيرا إلى أن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها التي يتم عقدها بمركز بنها بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي بأهالي قرى المركز والوصول لمجتمع خالي من الأمية ويجيد القراءة والكتابة.

وأوضحت "الدجدج" أن المبادرة تقوم على عمل حصر كامل بقرية كفر مويس والقرى المجاورة كمرحلة أولى لجمع الأسماء التي سيتم تنفيذ المبادرة عليها.

 


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