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فحص 1430 مواطنا فى قافلة مجانية بـ"نزلة سعيد" فى بنى سويف

الجمعة، 03 يناير 2020 12:26 ص
فحص 1430 مواطنا فى قافلة مجانية بـ"نزلة سعيد" فى بنى سويف قافلة طبية
بني سويف أيمن لطفي

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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية، بإحدى قري جنوبي غرب  بني سويف، وفحص الأطباء خلالها 1430  مواطنا فى تخصصات متنوعة، وحصل المرضى على العلاج من صيدلية القافلة بالمجان،  وذلك برعاية من الدكتور محمد  هانى  محافظ بنى سويف ، و بإشراف من  الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة، والدكتورمحمد يوسف مدير عام الصحة بالمحافظة

وأشار بيان لمديرية الصحة اليوم  الجمعة  إلى أن  القافلة المجانية التى عقدت، على مدى يومين بنزلة سعيد مركز سمسطا، بمشاركة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية الذي يضم دكتور هايــدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة بالمديرية  و كـلا محمد خلف  مسئول الإمداد الطبي، طه كمال  المسئول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد  عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات

 و شملت القافلة  11 عيادة ، بها  9 تخصصات طبية، وأجرى فنيو معمل القافلة 128 حالة بمعمل  الدم- 19 بمعمل الطفيليات- 22 حالة أشعة، 29 موجات فوق صوتية،بالإضافة إلى تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، و 6 حالات للعلاج على نفقة الدولة، علاوة على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 110 مواطنا، كما عقد مسؤولى التثقيف الصحى  ندوات  توعية، شملت محاضرات  عن الالتهاب الكبدى الفيروسى- السعار - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى ، متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، بحضور 145  سيدة من المترددات على القافلة

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنظمها إدارة القوافل العلاجية بالوزارة بقرى مراكز المحافظة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،إذ تستهدف هذه القوافل الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية الشاملة المجانية بالقرى والمناطق النائية و الأكثر إحتياجا، ويتم تنظيمها ضمن جهود الحكومة  في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة ".

 وفي ذات الصدد أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف 12 عيادة خاصة ومعمل تحاليل بمركز بني سويف وأنذرت مستشفيين بمركز ببا بالغلق ، لمخالفتها القانون والإشترطات الصحية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير عام الصحة بالمحافظة، والدكتور بسام رونز مدير اداره العلاج الحر بالمديرية

و تابع فريق  من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة  يضم " دكتور أحمد عبد العظيم، شيماء سلامه، مصطفى جمال، عبد الله الدكش، شيرين سعيد " ،. 48 منشأة طبيه خاصة  " عيادات ومعامل تحاليل"  بمراكز بني سويف والواسطى، والفشن جنوب المحافظة ، وتبين وجود مخالفات بعدد منها، وعدم التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة من الأدوية بمخزن غير مرخص للأدوية ،بمركز الواسطى شمال المحافظة،  وتم تحرير محضر لمعمل التحاليل الذي يمتلك المخزن، وإحالته الي النيابة العامة 

 


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