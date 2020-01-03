سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غدا.. الفصل فى استمرار حكم بطلان "الحد الأقصى لمكافأة مجلس إدارات الشركات"

الجمعة، 03 يناير 2020 04:00 ص
غدا.. الفصل فى استمرار حكم بطلان "الحد الأقصى لمكافأة مجلس إدارات الشركات" المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى دعوى تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وأقيمت الدعوى رقم 25 لسنة 40 منازعة للمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنة 87 وطلب الإغفال رقم 44 لسنة 6 تظلمات والدعوي رقم 44 لسنة 6 تظلمات رسوم قضائية.

وقضت المحكمة فى حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.

وتنص المادة 21 من القانون على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

(جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.

وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى".

ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم فى البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

وللمجلس أن يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.


المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية

المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال

شركات قطاع الأعمال العام

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الحوادث حد أقصى للمكافأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة