سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

الجمعة، 03 يناير 2020 07:55 م
صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة الدكتور مصطفي مدبولى فى مول بمدينة أكتوبر
كتب محمود العمرى - آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقط عدد من الموطنين، مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة ،  وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتثني على الرسالة التي أشار لها رئيس مجلس الوزراء وهى توفر الأمن والأمان بمصر.

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

وحظيت الصور بالعديد من التعليقات عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، وكتب أحدهم " رئيس وزراء محترم ومتواضع"، بينما كتب آخر " ربنا يحفظ مصر ويحفظ السيسي وجيش مصر وشرطة مصر ووزراء مصر المحترمين"، وعلقت أخري " رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي ، في هايبر عادى كده من غير حراسة وزيه زينا وبينزل بنفسه ويروح يتسوق، وناسنا الحلوين بيتصوروا معاه، بلد الأمن والأمان رغم أنف كل حاقد".

81086851_904939016588177_1406982276297785344_o
 

 

81760142_904939176588161_6306352054684090368_o

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعى صورا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بعيدا عن المواقع الرسمية ، خاصة مع عائلتة فى مدينة الشيخ زايد، وعدد من الأماكن الأخرى، حيث تداول عدد من رواد المواقع التواصل في يونيو الماضي صورا لرئيس الوزراء أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته

وتكرر المشهد في أغسطس 2018، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لـ"مدبولي"، وهو يتجول دون حراسته الشخصية في أحد مولات الإسكندرية ،وفي مارس 2019، حرص الدكتور مصطفي مدبولي، يرافقه وزيرا الآثار والسياحة، على القيام بجولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وفى ديسمبر الماضى، نشر هاني يونس ، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ، صورا لجولة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء في شوارع محافظة أسوان ، وعلق قائلا :" رئيس الوزراء تحاور مع المواطنين، وسأل عن أحوالهم دون حجاب بينه وبينهم ودون وسطاء، لافتا إلى أنّ مدبولي والوزراء اشتروا "بهارات" من أسواق أسوان ، وتناولوا سوداني، والتقطوا سيلفي مع المواطنين"، وفى منتدى شباب العالم ديسمبر الماضى، تداول رواد مواقع التواصل صورا لرئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة أثناء جلوسهم بين المواطنين دون حراسة في أحد الكافيهات .


رئيس مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اخبار مصر اليوم

الدكتور مصطفي مدبولي في هايبر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى حوار الـ3 ساعات مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب: الاقتراض للأكل والشرب لا يصنع دولة و«الإصلاح الاقتصادى» مصرى 100%.. الدولة لا تبيع مصانعها ولكن تعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 07:43 م

اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مصطفى مدبولى يرحب بالوزراء الجدد

الخميس، 26 ديسمبر 2019 12:25 م

أولويات حكومة مصطفى مدبولى بعد التعديل الوزارى.. حل مشكلات المستثمرين وزيادة الصادرات وأبرزها الغاز.. رفع إنتاج المحاصيل الرئيسية وتعميق التصنيع المحلى.. دعم ملف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 09:22 ص

رئيس الحكومة يشكر الوزراء والنواب السابقين ..ويؤكد للجدد: نبنى على ما أسسه من سبقوكم.. مصطفى مدبولى: الإشراف على "هيئة الاستثمار" و"التنظيم والإدارة" لتشابك ملفاتهما مع عدة جهات ولدفع العمل والإنجاز

الأحد، 22 ديسمبر 2019 04:34 م

مصطفى مدبولى يوجه الشكر للوزراء السابقين .. ويؤكد كلاً منهم أدى واجبه

الأحد، 22 ديسمبر 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة