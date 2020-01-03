صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

كتب محمود العمرى - آسر أحمد

التقط عدد من الموطنين، مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة ، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتثني على الرسالة التي أشار لها رئيس مجلس الوزراء وهى توفر الأمن والأمان بمصر.



الدكتور مصطفي مدبولي

وحظيت الصور بالعديد من التعليقات عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، وكتب أحدهم " رئيس وزراء محترم ومتواضع"، بينما كتب آخر " ربنا يحفظ مصر ويحفظ السيسي وجيش مصر وشرطة مصر ووزراء مصر المحترمين"، وعلقت أخري " رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي ، في هايبر عادى كده من غير حراسة وزيه زينا وبينزل بنفسه ويروح يتسوق، وناسنا الحلوين بيتصوروا معاه، بلد الأمن والأمان رغم أنف كل حاقد".

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعى صورا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعيدا عن المواقع الرسمية ، خاصة مع عائلتة فى مدينة الشيخ زايد، وعدد من الأماكن الأخرى، حيث تداول عدد من رواد المواقع التواصل في يونيو الماضي صورا لرئيس الوزراء أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته

وتكرر المشهد في أغسطس 2018، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لـ"مدبولي"، وهو يتجول دون حراسته الشخصية في أحد مولات الإسكندرية ،وفي مارس 2019، حرص الدكتور مصطفي مدبولي، يرافقه وزيرا الآثار والسياحة، على القيام بجولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وفى ديسمبر الماضى، نشر هاني يونس ، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ، صورا لجولة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء في شوارع محافظة أسوان ، وعلق قائلا :" رئيس الوزراء تحاور مع المواطنين، وسأل عن أحوالهم دون حجاب بينه وبينهم ودون وسطاء، لافتا إلى أنّ مدبولي والوزراء اشتروا "بهارات" من أسواق أسوان ، وتناولوا سوداني، والتقطوا سيلفي مع المواطنين"، وفى منتدى شباب العالم ديسمبر الماضى، تداول رواد مواقع التواصل صورا لرئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة أثناء جلوسهم بين المواطنين دون حراسة في أحد الكافيهات .