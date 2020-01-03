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صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتوفير العناية الفائقة للطفل مصاب فى سقوط مصعد

الجمعة، 03 يناير 2020 03:05 م
صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتوفير العناية الفائقة للطفل مصاب فى سقوط مصعد محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد
بورسعيد - السيد فلاح

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتوفير كافة أوجه العناية الفائقة للطفل مروان أسامة والذي أصيب في حادث سقوط من المصعد الكهربائي بالعقار الذي يقطن به.

وأطمئن محافظ بورسعيد خلال الزيارة التي قام بها للطفل بالعناية المركزة بمستشفي السلام علي ما تم اتخاذة حتي الآن من إجراءات طبية للتعامل مع الحالة منذ دخولها المستشفي.

كما وجه باستقدام أحد كبار أخصائي جراحات العظام لتقرير مدي حاجة الطفل لجراحات في هذا الأمر من عدمه.  

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوي الخدمة التي يقدمها طاقم الأطباء والتمريض للمرضي بصفة عامة والطفل مروان أسامة، وأكد أن هذا المستوي من الخدمات الطبية المتميزة أصبح هو النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد (1)

محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد 
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد (2)
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد 
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد (3)
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد 
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد (4)
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد 
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد (5)
محافظ بورسعيد يزور الطفل المصاب في حادث المصعد 

 


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