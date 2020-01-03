صور.. مبادرة "حياة كريمة" بالأقصر: 91 مليون جنيه لتطوير قرى المحافظة

الأقصر - أحمد مرعى

انطلق فريق مبادرة حياة كريمة فى محافظة الأقصر، فى العمل على دعم 3 قرى كمرحلة أولى ضمن المبادرة وهى قرية النجوع بحرى والقبلى قامولا وتوماس الوسطى، وذلك بدعم 91 مليونا و150 ألف جنيه، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم قرى الصعيد.

وفى هذا الصدد تقول نسمة الشاطر منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر إنه تم الانتهاء من تجميل وتطوير عدد من المنازل بقرية قامولا غربى الأقصر، وتمت زيارة قرى النجوع بحرى وتوماس الوسطى، كما تم عقد لقاء تعريفى بمدينة إسنا للتعريف بمبادرة "حياة كريمة".

وأضافت نسمة الشاطر، في تصريحات خاصة لـليوم السابع، أنه يتم فى تلك اللقاءات شرح المبادرة والأماكن التي تم اختيارها بمركز إسنا، والتعريف بأهداف مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأكثر إحتياجاً، وذلك من خلال عدة محاور منها الإهتمام بالصحة وإقامة القوافل الطبية والتعليم وإعمار المنازل، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع لمدني بما يضمن الحياة الآمنة والكريمة للأسرة.

وأوضحت منسقة مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر أنه يتم ضمن الجولات بالقرى بمدينة إسنا التي تم إختيارها وهي قرية النجوع قبلي وقرية توماس وعافية كمرحلة أولى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، إحداث تغيير إيجابي وشامل باهتمامه بمحاور التنمية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي، كما سيتم إعمار منازل للأسر الأكثر إحتياجاً بقرى أصفون والمعلا والشغب والحلة والكلابية وعزبة على بدر بكومبر وقرية الدير، وتوصيل مياه شرب نقية وتغيير خطوط المياه الرئيسية وتجهيز العرائس والمساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً.