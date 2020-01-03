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سائق يمزق جسد صاحب مدرسة خاصة فى الإسماعيلية

الجمعة، 03 يناير 2020 02:59 م
سائق يمزق جسد صاحب مدرسة خاصة فى الإسماعيلية جثة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، فى كشف ملابسات واقعة مقتل صاحب مدرسة بالإسماعلية، وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق– مقيم بالمرج بالقاهرة)، بقيام مجهول بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على (صاحب إحدى المدارس بالقاهرة)، وإحداث إصابته (جرح طعنى نافذ بالبطن)، وتوفى أثناء نقله للمستشفى لإسعافه.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، سبق اتهامه فى 3قضايا "شيك") .

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالاشتراك مع مديرية القاهرة وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات مع المجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.


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